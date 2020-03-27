Люди опинилися один на один з проблемою

Група туристів з Харкова не може вилетіти з Балі через байдужість українських дипломатів і скасування рейсів МАУ

Про це виданню NewsRoom розповів волонтер Сергій Пономаренко, який опинився заручником ситуації.

Він пояснив, що ще 16 березня були подані документи на евакуацію, проте їх взяли лише два дні потому. Правда, відразу після прийому паперів їх проблемою взагалі перестали займатися.

Як результат – 23 березня квитки були анульовані. Коли харків'яни зможуть повернутися додому, вони банально не знають.

«Посольство України в Індонезії не бере трубку три дні. Коли були рейси, їх турбували лише ті люди, у яких прострочення по візі. Всі дипломатичні представництва нас «футболять» по колу. Інформації немає, і це найбільша проблема. Система «Друг», яку активно піарили, не працює. Ми втратили гроші, а взамін нам дали фантики, які потрібно використовувати протягом року», – пояснив Пономаренко.

У групі, що «застрягла» в Індонезії, близько півсотні харків'ян. Вони змушені були перебратися з вілли в готель. Місцева влада з розумінням поставилися до ситуації і пообіцяла, що не покарає українців за прострочення віз.

Тим часом, поки представники України мовчать, допомогу в евакуації українських туристів запропонувала російська сторона. Пономаренко та його близькі від такого жесту відмовилися і чекають, що батьківщина про них згадає.

«Проблема в тому, що люди купують квитки і просто втрачають гроші через відсутність інформації. Одні купили в Таїланд, але з'ясувалося, що там потрібна довідка про здоров'я. Нам могли продати квитки в ОАЕ, які тільки для громадян цієї країни. Є варіант сьогодні дістатися до Катару і звідти додому. А ще мінімальна надія на МАУ. Ми не просимо підтримки від держави, чиновники тільки плутають. Від них потрібен 100% маршрут», – пояснив чоловік.

100% подтверждаю так как сам+ 6 чел нахожусь в этой ситуации. В добавок МИД инфы не дает. Посольство Украины в... Gepostet von Sergey Ponomarenko am Mittwoch, 25. März 2020

Раніше ми розповідали про те, як харківські туристи не могли кілька днів вилетіти з Іспанії.

Ми також писали про те, що скандал з застряглими в аеропорту українцями розгорівся в Єгипті. Про нього розповіла в своєму Instagram українська блогерка Лідія Кошарська, яка стала однією з постраждалих. Як з'ясувалося, туристи не змогли вчасно вилетіти додому після закінчення відпочинку в країні. Люди звинувачують у трагедії свого туроператора - компанію Join UP!.

«Ми в полоні. Просто застрягли в чужій країні в аеропорту не найкращої типу! Без будь-якого доступу до інформації! Купили нову сімку і маємо зв'язок із зовнішнім світом!», - поскаржилася Кошарська.

Нагадаємо, що росіянку спіткала доля Айседори Дункан на курорті в Туреччині.

Як повідомляла Politeka, дітей масово не випускають за кордон на Львівщині.

Також Politeka писала, що українські туристи дивом вижили.