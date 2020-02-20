Що відчувають люди на борту літака, залишається тільки здогадуватися

Літак з евакуйованими з китайського Уханя українцями налякав громадян нашої країни не на жарт і розколов суспільство

З самісінького ранку громадяни України пильно стежать, куди ж зрештою полетить повітряне судно. Якщо ще кілька хвилин тому воно кружляло над Харковом, то зараз змінило курс і летить у бік Києва, передає Politeka.

Борт належить лоукостеру Sky Up. Спочатку він повинен був летіти в Бориспіль з Алмати, де приземлявся для дозаправки, однак вранці 20 лютого змінив курс в районі Кривого Рогу і полетів у бік Харкова.

Через щільний туман, який накрив місто, Боїнг так і не зміг приземлитися. Тим не менш, до аеропорту підтяглися три швидких, причому всі медики були в захисних костюмах, а також кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Фотографії опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці відомий харківський журналіст Тетяна Доцяк.

На борту літака перебувають 49 українців і 29 іноземців, громадян Білорусі, Чорногорії, Іспанії, Норвегії, Аргентини та Ізраїлю. Всіх їх евакуювали з Уханя, китайського міста, який став епіцентром розповсюдження коронавіруса.

Ще до прильоту в Україні спалахнули протести. Так, у Полтавській області жителі Нових Санжар перекривали дорогу, щоб не пустити можливі автобуси з евакуйованими в санаторій МВС, куди, за чутками, збиралися привезти людей на карантин.

Ещё один видос с Новых Санжар. Масштаб происходящего можете оценить сами Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 19. Februar 2020

Спалахнули хвилювання на заході України. У Тернопільській області сотні людей влаштували акцію протесту проти приміщення евакуйованих у місцевий санаторій Медобори.

19 лютого акція протесту проти розміщення евакуйованих з Китаю відбулася також у Винниках Львівської області, де знаходиться госпіталь ветеранів і репресованих.

Показовими є коментарі на тему евакуації українських громадян.

«Ми всі люди і тільки Богу відомо, що буде завтра. А завтра все буде добре. Головне, дотримуватися заходів безпеки.... І не проявляти недбалість....», «Треба гідно прийняти постраждалих. Таке може торкнутися кожного навіть усередині країни. Бачимо, елітно-патріотичні регіони тебе зрадять і не допоможуть, схоже.(( Не будемо як такі мракобіси», «Люди! Одумайтесь, ненависть зашкалює», «У нас війна, хлопців загиблих везуть і зустрічають на колінах, а допомогти таким же українцям самі не хочуть, ви що, з глузду з'їхали чи забули, коли всі за одного, а один за всіх ...?», «Вороги не потрібні, коли стільки «добрих» людей»? – пишуть у коментарях.

Тим часом літак, покружлявши над Харковом, приземлився в аеропорту Борисполя.

За даними МВС, там він дозаправиться пальним і вилетить у міжнародний аеропорт міста Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.

Нагадаємо, зіткнення почалися через повернення українців з Китаю, стягують Нацгвардію.

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