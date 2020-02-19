Один з музикантів популярного українського гурту КAZKA поплатився за неприємні слова на адресу харків'ян

Про інцидент, який мав місце в колективі, солістка групи Олександра Зарицька, уродженка Харкова, і сопілкар Дмитро Мазуряк повідомили в ефірі програми «Люкс ФМ» «Слава+», яку веде Слава Дьомін.

Музиканти розповіли про свою творчість, плани, а також про те, як складаються стосунки в колективі. За словами чоловіків-музикантів, Саша піклується про них, як «мати», однак не обходиться без конфліктів.

Так, Мазуряк пригадав, як одна з перепалок з Сашею закінчилася для нього переломом пальця, а Саша відразу ж додала: «були моменти, коли я Діму била».

«Був концерт, і туди приїхало дуже багато місцевих музикантів-гуцулів. Багато людей, яких я знаю дуже давно, ще коли ми десь колись перетиналися. І в цей момент я з ними спілкувався, знайомив Сашу з ними. І в якийсь момент я сказав: «Бачиш, тут усі свої хлопці-гуцули, не те, що твої з Харкова на асфальті». І в цей момент у мене зламався палець», – з посмішкою згадує музикант.

«Просто будете знати: якщо будете ображати харків'ян….», – багатозначно парирувала Зарицька.

Після інциденту музиканти одразу ж поїхали в травмпункт, де Дмитру наклали гіпс, і в такому вигляді він змушений був виступати наступного дня.

В інтерв'ю Олександра також зізналася, що мріє потрапити на обкладинку журналу Vogue та спробувати себе в ролі дизайнера.

Нагадаємо, що солістка KAZKA засвітила свою гідність в тісному купальнику: гарячі кадри облетіли мережу.

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