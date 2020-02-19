Один из музыкантов популярной украинской группы КAZKA поплатился за нелестные слова в адрес харьковчан

Об инциденте, который имел место в коллективе, солистка группы Александра Зарицкая, уроженка Харькова, и свирельщик Дмитрий Мазуряк сообщили в эфире программы «Люкс ФМ» «Слава+», котрую ведет Слава Демин.

Музыканты рассказали о своем творчестве, планах, а также о том, как складываются отношения в коллективе. По словам мужчин-музыкантов, Саша заботится о них, как «мать», однако не обходится без конфликтов.

Так, Мазуряк припомнил, как одна из перепалок с Сашей закончилась для него переломом пальца, а Саша сразу же добавила: «были моменты, когда я Диму била».

«Был концерт, и туда приехало очень много местных музыкантов-гуцулов. Много людей, которых я знаю очень давно, еще когда мы где-то когда-то пересекались. И в этот момент я с ними общался, знакомил Сашу с ними. И в какой-то момент я сказал: «Видишь, здесь все свои пацаны-гуцулы, не то, что твои из Харькова на асфальте». И в этот момент у меня сломался палец», – с улыбкой вспоминает музыкант.

«Просто будете знать: если будете обижать харьковчан….», – многозначительно парировала Зарицкая.

После инцидента музыканты сразу же поехали в травмпункт, где Дмитрию наложили гипс, и в таком виде он вынужден был на следующий день выступать.

В интервью Александра также призналась, что мечтает попасть на обложку журнала Vogue и попробовать себя в роли дизайнера.

Напомним, что солистка KAZKA засветила свое достоинство в тесном купальнике: горячие кадры облетели сеть.

Politeka сообщала, что пышногрудая Александра Зарицкая показала самые пикантные места в купальнике: "Вот это размер!".

Также Politeka писала, что Зарицкая похвасталась пышными формами в тропическом раю: аж во рту пересохло.