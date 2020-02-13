Харків'яни отримали платіжки за січень і не в змозі приховати свого обурення через цифри, вказані в них

Крик душі опублікував у групі «Типове ХТЗ» користувач В'ячеслав Ющенко.

«Отримали платіжки за опалення в січні!!!! Чому вони на порядок вищі, ніж у листопаді та грудні, а саме аж на вісімсот гривень!!! Де обіцяний перерахунок у меншу сторону???? Скільки будуть пити кров з населення??? Як припинити знущання над людьми???», – емоційно пише він.

Під постом вже більше восьми десятків коментарів, в яких інші жителі Харкова пишуть про те, як «пощастило» їм.

«У нас 1200 додали, такий перерахунок, так у квитанції і написано 1200 перерахунок і плюсують її до суми січня. Ось так знизили, приватний будинок», – розповідає користувач Julia Julia.

«А я ще січневу порівняла з минулорічним січнем. В цьому році більше. І це при плюсовій середньомісячній температурі за вікном і обіцяним зниженням цін», – зазначає Еля Манафова.

«І не тільки опалення.На воду гарячу стоїть 4х тарифний лічильник. До суми по лічильнику додали незрозуміло за якою... 71 грн..Може, все таки керівники міста відповідатимуть, звідки такі суми взялися???? У грудні опалення 1000 грн, у січні - 2100», – додає Олена Полторапавлова.

«Поки будемо платити, будуть підвищувати, а як тільки побачать, що народ перестає платити, може, тоді задумаються. Хоча придумають щось інше, як з доставкою.....», «Я готова платити за реальними розрахунками, за те чим користуюся, а платіжки, як з космосу», «Це з розряду, як у супермаркеті, - спочатку написати вищу ціну, а потім типу зробити знижку», – пишуть інші користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що комунальне підприємство «Харківські тепломережі» обіцяло перерахувати суми в платіжках за гарячу воду та опалення. У нових квитанціях харків'ян чекають нормативне нарахування, а також знижка на гарячу воду (менше на 12,84 (з підключеним прушникосушником) і 12,71 %) і на опалення (менше на 14,41%). До оплати вказали суму з врахованої знижкою.

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