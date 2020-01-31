У "ХТМ" пояснили, як будуть вважати

У січні опалення харків'янам обійдеться дешевше, ніж належить за тарифом

Комунальне підприємство «Харківські тепломережі» перерахує суми в платіжках за гарячу воду та опалення.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

У нових квитанціях на харків'ян чекають нормативне нарахування, а також знижка на гарячу воду (менше на 12,84 (з підключеним полотенцесушником) і 12,71 %) і на опалення (менше на 14,41%). До оплати буде вказана сума з врахованої знижкою.

Директор «ХТМ» Сергій Андрєєв пояснив, що в січні фактична вартість природного газу була знижена з 6 235,51 гривні до 4 650 гривень, саме тому при перерахунку буде врахована ця різниця.

«У зв'язку з тим, що ми рахуємо тільки вартість газу, а інші витрати, закладені в собівартість, залишаються на колишньому рівні, то вартість енергії змінюється не в прямій залежності від вартості газу», – цитує видання чиновника.

Також він уточнив, що при перерахунку також буде враховуватися температура повітря для споживачів без лічильників. Жителі, у яких є прилад обліку, і так отримають знижку, оскільки лічильник автоматично врахує теплу погоду.

Раніше ми писали, що з 1 лютого харків'яни можуть залишитися у холодних квартирах без опалення. Причина – заборгованість виробників тепла перед НАК «Нафтогаз». У відомстві попередили, що якщо до 25 січня підприємства не виконають фінансові зобов'язання, буде розглянута можливість відключення газу.

Всього в списку «Нафтогазу» 37 боржників з 14 регіонів України, серед яких є і п'ять харківських підприємств. Найбільший боржник – КП «Обласний інформаційно-технічний центр» з 137,7 млн боргу. Їм потрібно оплатити 9,6 млн.

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