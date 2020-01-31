В "ХТС" пояснили, как будут считать

В январе отопление харьковчанам обойдется дешевле, чем положено по тарифу

Коммунальное предприятие «Харьковские теплосети» пересчитает суммы в платежках за горячую воду и отопление.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

В новых квитанциях харьковчан ждут нормативное начисление, а также скидка на горячую воду (меньше на 12,84 (с подключенным полотенцесушителем ) и 12,71 %) и на отопление (меньше на 14,41%). К оплате будет указанна сумма с учтенной скидкой.

Директор «ХТС» Сергей Андреев объяснил, что в январе фактическая стоимость природного газа была снижена с 6 235,51 гривны до 4 650 гривен, именно поэтому при перерасчете будет учтена эта разница.

«В связи с тем, что мы считаем только стоимость газа, а остальные затраты, заложенные в себестоимость, остаются на прежнем уровне, то стоимость энергии изменяется не в прямой зависимости от стоимости газа», – цитирует издание чиновника.

Также он уточнил, что при перерасчете также будет учитываться температура воздуха для потребителей без счетчиков. Жители, у которых есть прибор учета, и так получат скидку, поскольку счетчик автоматически учтет теплую погоду.

Ранее мы писали, что с 1 февраля харьковчане могут остаться в холодных квартирах без отопления. Причина – задолженность производителей тепла перед НАК «Нафтогаз». В ведомстве предупредили, что если до 25 января предприятия не выполнят финансовые обязательства, будет рассмотрена возможность отключения газа.

Всего в списке «Нафтогаза» 37 должников из 14 регионов Украины, среди которых есть и пять харьковских предприятий. Самый крупный должник – КП «Областной информационно-технический центр» со 137,7 млн долга. Им нужно оплатить 9,6 млн.

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