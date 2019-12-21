Громадянин Російської Федерації намагався потрапити в Україну за підробленим паспортом

Виявили порушника прикордонники Харківського загону, передає Politeka з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Це сталося під час прикордонно-митного оформлення поїзда «Кривий Ріг - Москва». Правоохоронці під час перевірки звернули увагу на чоловіка, який дав прикордонникам для перевірки український паспорт.

Під час перевірки документа експерти з'ясували, що він підроблений.

Подальше розслідування встановило, що 31-річний росіянин, який видавав себе за громадянина України, нібито купив підроблений паспорт нашої країни через один із сайтів оголошень в мережі, заплативши за нього 500 американських доларів.

Як порушник пояснив, «липовий» паспорт йому знадобився, щоб безперешкодно перетинати російсько-український кордон.

За те, що незаконно намагався в'їхати в Україну, іноземець поніс адміністративну відповідальність. Йому також заборонили в'їзд на три роки, а в поліцію направили повідомлення, що виявлены ознаки злочину, передбаченого ст. 358 КК «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Раніше ми розповідали, що харківські прикордонники затримали двох росіян, які прийшли на територію України, аби незаконно пополювати.

Непроханих гостей виявили в районі населеного пункту Уди, що в Золочівському районі Харківської області. Під час патрулювання ділянки наряд помітив двох невідомих неподалік від кордону. Прикордонники одразу затримали підозрілих товаришів. З'ясувалося, що це громадяни Росії, одному з яких 37 років, другому 34.

Зброю і боєприпаси вилучили правоохоронці.

Нагадаємо, Росія стягнула на кордон з Україною рекордну кількість військової техніки

Як повідомляла Politeka, бойовики озвіріли: великі втрати