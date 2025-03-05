Синоптики рассказали, чем будет удивлять жителей прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 6 марта 2025 года.

Каким будет прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на четверг, 6 марта 2025 года, подробно рассказали в гидрометцентре, сообщает Политека.

По данным украинских синоптиков, прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 6 марта 2025 года обещает облачную погоду с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Харькове ночью 6 марта составит от +2 до +4 градусов, а днем ​​от +10 до +12 градусов тепла. На территории Харьковской области 6 марта температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов ночью, а также от +8 до +13 градусов днем, пишет Политека.

Кроме того, для Харькова и Харьковской области на 6 марта сохраняется предупреждение об опасных метеорологических явлениях: ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Об этом сообщают эксперты из Харьковского регионального центра по гидрометорологии.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 6 марта.

Синоптик Наталья Диденко также дала прогноз погоды по Украине на 6 марта и объяснила, когда успокоится ветер и когда ждать снова похолодания. По словам синоптика, в целом по Украине днем ​​максимальная температура будет составлять +14+16 градусов.

Сильный ветер будет еще донимать украинцев 6 марта, но уже в пятницу-субботу-воскресенье он должен стихнуть. Кроме того, ожидается также солнечная погода или хотя бы переменная облачность. А вот похолодание снова придет в Украину 14-15 марта.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 6 марта.

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