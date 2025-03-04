В этом материале вы узнаете, какие графики отключения света запланировали в Харьковской области на 5 марта 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Харьковской области "Харьковоблэнерго" вводит графики отключения света на среду, 5 марта 2025 года, пишет Политека.

При этом в Харькове графики отключения света на 5 марта пока не планируются.

В частности, на 5 марта 2025 года в Харьковской области запланированы графики отключения света в разных населенных пунктах Чугуевского района. Сообщается, что 5 марта с 9:00 до 16:09:59 света не будет в селе Гениевка по улицам и переулкам Молодежная, Молодежный, Первомайская, Широкая, Единства.

С 09:00:05 до 17:00:59 5 марта вводится график отключения света для жителей:

села Курортное по улице Сосновой;

села Дачное по улице Курортная и в с/т Орджоникидзевское.

Кроме того, в рамках Змиевской общины в Харьковской области также будет действовать график отключения света на 5 марта, сообщает Политека. Там с 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители села Омельченко.

Как рассказали в "Укрэнерго", на украинских энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые должны исправить последствия массированных дроновых и ракетных атак со стороны рф.

Для того чтобы сбалансировать энергосистему, "Укрэнерго" периодически применяет ограничения мощностей для промышленности и бизнеса, а графики отключения света для бытовых потребителей применять пока не приходится.

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