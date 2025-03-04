В Харьковском региональном центре гидрометеорологии дали точный прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на среду, 5 марта 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 5 марта 2025 пока не порадует жителей весенним настроением, сообщает Политека.

Погода в Харькове и Харьковской области 5 марта будет облачной с некоторыми прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 5 марта.

Наибольшая угроза – это сильный северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, пишет Политека. Как предупреждают эксперты Харьковского регионального центра гидрометеорологии, 5 марта по Харьковской области и самому городу Харьков ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Поэтому в Харьковской области объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура воздуха в Харькове 5 марта ожидается ночью на уровне +2+4 градусов тепла, а днем ​​до +6+8 градусов. В Харьковской области температура будет колебаться от 0+5 ночью до +4+9 градусов днем.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 5 марта по Украине температура днем ​​поднимется в среднем до +7+13 градусов, при этом в западных регионах будет до +10+16, а в восточных – +5+9 градусов.

Вероятность осадков по Украине незначительна, и лишь в некоторых областях местами на 5 марта прогноз погоды обещает небольшой дождь: в Полтавской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 5 марта.

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