В некоторых населенных пунктах Харьковской области 4 марта вводятся графики отключения света, а в одном из городов дополнительно не будет воды.

В Харькове во вторник, 4 марта 2025 года, не планируются графики отключения света, но в некоторых населенных пунктах Харьковской области отключения света и воды произойдут, пишет Политека.

"Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме на 4 марта вводит ограничение мощности для промышленности и бизнеса по всей Украине, в частности, в Харькове и Харьковской области. Ограничения будут действовать утром с 6:00 до 9:00 и позже с 15:00 до 22:00.

В "Харьковоблэнерго" сообщили, что на 4 марта 2025 года запланированы графики отключения света в частности в пределах Люботинско1 общины, пишет Политека. Приблизительно с 9:00 до 17:00 4 марта без света будут жители города, Люботин, сел Санжары и Караван.

Проверить, входит ли ваш адрес в список тех, где действуют графики отключения света, можете на официальном сайте Люботинской территориальной общины.

Кроме того, как сообщили в Люботинском городском совете, 4 марта 2025 года в городе Люботин в Харьковской области будут проводиться аварийно-ремонтные работы на центральной сети водоснабжения по улице Подгорной. В результате вводится график отключения воды в городе.

4 марта с 8:30 до 17:00 будет приостановлено водоснабжение в Люботине по улицам: Подгорная, Каманина, Первомайская, Шульженко, Хмельницкого, Курбаса, Мовы, Дружбы, Гайдаша, Защитников Украины, Вооруженных сил Украины, Веселковая, Касича, Веселая, Деповская, Ключевая, Вербицкого, Данилевского, Хоткевича, Санжаровская, Горбенко, а также близлежащие улицы и переулки.

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