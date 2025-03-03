Украинские синоптики дали детальный прогноз погоды на 4 марта в Харькове и Харьковской области и предупредили об опасности.

Подробный прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 4 марта 2025 года дали в региональном гидрометцентре, сообщает Политека.

Во вторник, 4 марта, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 4 марта.

Осторожно: ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Кроме того, 4 марта в Харьковской области, как и по всей Украине, ожидается сильный ветер скоростью 7-12 м/с, днем ​​порывы могут достигать 15-20 м/с, пишет Политека.

Температура воздуха в Харьковской области ночью 4 марта составит от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +1+6 градусов.

Прогноз погоды в самом Харькове на 4 марта также обещает облачную погоду без существенных осадков и юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в городе будет около 0 ночью, а днем ​​– до +3+5 градусов.

Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале дала прогноз погоды в Украине на 4 марта 2025 года. По словам синоптика, во вторник по всей стране будет сухая погода без осадков.

По Украине температура воздуха 4 марта ожидается примерно +3+8 градусов, но в восточных областях свежее – примерно +2+5 градусов. Но уже к середине недели в Украине должно потеплеть, температура днем ​​будет +10+15 градусов.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на 4 марта.

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