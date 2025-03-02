В некоторых населенных пунктах Харьковской области на следующую неделю, начиная с 3 марта 2025 года, уже запланированы графики отключения света.

Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, так что по Украине, в частности в Харькове и Харьковской области, могут применяться графики отключения света, пишет Политека.

Будут ли действительны графики стабилизационных и аварийных отключений света в Харькове и Харьковской области на следующей неделе – с 3 по 9 марта 2025 года, пока прогнозировать рано. Но некоторые отключения на Харьковщине уже запланированы, они должны повысить надежность энергосистемы и предотвратить возможные аварии.

В самом Харькове с 3 по 9 марта пока не планируются отключения света, но ряд населенных пунктов Харьковской области все же столкнется с отсутствием электроэнергии на период до 8 часов в сутки, сообщает Политека.

В частности, в "Харьковоблэнерго" предупредили о плановых отключениях в городе Люботин. График отключения света запланирован на 4 марта 2025 года ориентировочно с 9:00 до 17:00.

Кроме того, в Змиевском городском совете также предупредили о графиках отключения света. Сообщается, что 3 марта с 8:00 до 16:00 будут проводиться плановые ремонтные работы, из-за которых во многих населенных пунктах на определенных улицах не будет света.

Список населенных пунктов Змиевской общины, где вводится этот график отключения света на 3 марта: Бутовка, Зидьки, Черемушное, Змиев, Левковка, Чемужевка, Вырешальный, Константовка.

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