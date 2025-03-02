Синоптики уже дали подробный прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на следующую неделю – чем удивит природа с 3 по 9 марта.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на неделю – с 3 по 9 марта 2025 года – пока не порадует украинцев теплом и солнечными лучами, сообщает Политека.

В понедельник, 3 марта, в Харькове и Харьковской области прогноз погоды обещает, что солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. Температура будет колебаться от -4 ночью до +3 днем. Об этом сообщает погодный информер sinoptik.ua.

Вторник, 4 марта, также ожидается облачным с прояснениями, без осадков. Ночные морозы отступают, пишет Политека. Температура будет составлять +1 ночью и до +5 днем.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на неделю – с 3 по 9 марта.

В среду, 5 марта, синоптики прогнозируют хмурую погоду на весь день, без осадков. Температура поднимется от +3 ночью до +7 днем.

В четверг, 6 марта, к вечеру в Харькове и Харьковской области ожидается прояснение. Осадков не будет. Температура от +5 ночью до +12 днем.

В пятницу, 7 марта, небо снова полностью затянет облаками, но осадков не будет. Температура ночью +4, днем ​​до +12 градусов.

В субботу, 8 марта, будет пасмурная погода без осадков. Ночью температура опустится до +4, а днем ​​поднимется до +14 градусов.

В воскресенье, 9 марта, облака так же будут покрывать небо над Харьковом и областью, температура будет колебаться от +3 до +16.

Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на неделю – с 3 по 9 марта.

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