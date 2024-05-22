Инцидент зафиксировали на видео очевидцы. По крайней мере, одному пострадавшему вызвали скорую помощь.



Жители Харькова были шокированы поведением представителей ТЦК, которые на улице среди бела дня и в присутствии полицейского применили физическую силу в отношении гражданских мужчин. На кадрах видео видно, как один из работников ТЦК наносит удары руками и ногами мужчине в гражданской одежде и оскорбляет женщину нецензурными ругательствами.

Один из пострадавших получил удар в голову, что привело к нарушению координации его движений. Очевидцы за кадром говорят, что мужчине вызвали скорую медицинскую помощь.

Об этом сообщает канал ТСН .













На видео мужчина в военной форме в присутствии двух полицейских нецензурно ругает женщину и бьет мужчину в Харькове.

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме нецензурно ругается по адресу женщины и бьет мужчину в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ , на записи видно, что инцидент произошел в присутствии двух полицейских. Автор публикации отмечает, что военный – это представитель местного ТЦК.

"В Харькове представители ТЦК в присутствии полиции избили мужчин и обзывали женщин нецензурными словами", - говорится в комментарии к записи.





У Харькова очередной конфликт. На 4-х видео видно, как личности якобы из ТЦК избили людей. Якобы лицо из ТЦК кричало на девушку и назвали ее нецензурной словами. Дальше последовали удары мужчине в челюсть. На месте находились дети. В конце еще раз идут удары ногами.



“Если кто-то нарушил, то должно быть открытие производства/следствие/суд. Всё в рамках Закона. В этой ситуации - никакой видимости закона нет… Ждем какой-то официальной реакции”, прокомментировал видео у себя в телеграмм канале кандидат юридических наук, юрист-международник и ведущий канала «Эспрессо» Андрей Смолий.



