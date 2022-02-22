Пока внимание украинского общества приковано к возможной войне с Россией, в самой Украине уже происходят события, которые грозят большими внутренними проблемами.

Местные войны - это первые горькие урожаи децентрализации, разворачивающиеся в самом сердце государства, пишет Антикор. Они не только порождают многоуровневый конфликт в социуме, но и несут вполне реальную угрозу безопасности Украины. Имеется в виду передел имущества и злоупотребление властью в общинах, образовавшихся в результате административно-территориальной реформы. Целью является вполне понятный результат – личное обогащение – местные элиты почувствовали появлении “окна возможностей” и быстро образуют группы, в состав которых входят чиновники, депутаты местного самоуправления, бизнесмены, представители правоохранительной и судебной системы.



Конкретным примером деятельности такой группы является ситуация, сложившаяся в Петропавловской общине Купянского района Харьковской области.



30 сентября 2021 года в помещении Петропавловского поселкового совета осуществил обыск Департамент стратегических расследований Национальной полиции. Следственные действия были связаны с земельными сделками в территориальной общине и злоупотреблением служебным положением. Ранее, 27 августа, НАПК начало проверку декларации председателя общины Козыревой Ольги Николаевны. Результаты проверки НАПК доказали, что разница между представленными Козыревой А. Н. сведениями и достоверными составляет 1 840 707 грн. (справка № 818/21 от 26.11.2021). В ее действиях установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Подозрения, что в общине происходит что-то неладное, возникли не на пустом месте. Земельные участки общины за копейки сдаются в аренду исключительно одному арендатору-фермеру козырю А. Д., вместо того, чтобы как в других общинах Украины засеваться самостоятельно, наполняя бюджет деньгами от продажи урожая. Средства на ремонт Дома культуры выделяются ежегодно в течение 10 лет, но ремонтных работ не видно. На территории общины действует карьер, песок из которого регулярно вывозят в неизвестном направлении. Возникли “стихийные” свалки, куда отгружают мусор коммунальщики Петропавловки. Все происходит на глазах у жителей, но недовольных почему-то нет, тиш да гладь. В чем же дело?



«Краеугольным камнем» этой истории являются действующий глава общины, Козырева Ольга Николаевна, которая родилась и выросла в том же селе Петропавловка. Она много лет задействована в местном самоуправлении, поэтому понимает контекст региональной политики и “как все устроено” на местах.



Закончив Харьковский педуниверситет, наша героиня начала карьеру школьным учителем. В начале 2010-го Ольга становится заместителем директора школы и сотрудничает с отделом образования Купянской районной администрации. Так она приобщилась к власти и наработала политический капитал среди односельчан, а уже осенью 2021-го возглавила Петропавловскую поселковый совет. Первая победа не была убедительной. Бывший сельский голова, Виталий Кизим, категорически не соглашался с результатами голосования, не желал передавать должность.

К следующим местным выборам Ольга Николаевна подготовилась фундаментально: сформировала имидж "активной опытной берегини родного общества", мудрой защитницы незащищенных слоев, а главное - договорилась выдвигаться от "Слуги народа". На этот раз она и ее бенефициары не только удержали должность председателя общины для госпожи Козыревой, но и провели через другие партии команду депутатов, которые сформировали для нее устойчивое большинство.

Примечательно, что иммунитет Ольги Николаевны на действия стражей порядка местные жители объясняют договоренностями с куратором области от «СН» Павлом Сушко. Вроде бы она ему гарантирует нужный результат партии на выборах, а он ей — защиту, поддержку и репутацию крепкой хозяйственницы.

Ближайшим соратником, консильери, нашей героини, является Демченко Владимир Владимирович. Он – местная легенда. Родился в Купянске, с 1992 начал работать в Купянском городском совете, в 1997 стал руководителем Купянского отдела земельных ресурсов, с 2008 – начальником отделения, а в 2010 – избрался городским председателем Купянска. Украинский чиновник "старой гвардии", который разбирается в фактической узурпации власти: без учета его интереса в районе не работал ни один бизнес: хоть крупный аграрный, хоть маленький магазинчик — безразлично. Конечно, ни один тендер на строительство, даже "собачьей будки", не проводится без мэрской "поживки".

Главным условием удержания такого объема власти кадровая политика: "свои люди" Владимира Владимировича были повсюду, прежде всего - родственники.

Сестра жены, Лобас Ольга Николаевна, возглавляла КП "Купянское бюро технической инвентаризации".

Теща, Юткало Раиса Афанасьевна, занимала должность главы Земельно-кадастрового бюро Купянского района.

Муж сестры, Шишов Анатолий Александрович, руководил Купянским городским водоканалом.

Двоюродный брат, Чубук Александр Васильевич, возглавлял Жилищно-коммунальное предприятие №1 г. Купянска.

Таким образом, мэр и его семья, контролировали все ключевые должности города, беспрепятственно совершая сделки с недвижимостью через своих "решал". Кому нужно разрешение на строительство, кто хотел арендовать или купить помещение, земельные вопросы – чтобы получить положительное решение, двери Шишова Александра Анатольевича (племянника) всегда открыты.

Следует ли говорить, что господин Демченко влиял на социально-экономическую и политическую ситуацию в районе как чума? Злосчастные дороги сам не ремонтировал и посторонних подрядчиков не пускал. Перевозчики – тоже "люди" мэра. Колхозный рынок в ООО "Каскад" (Союз афганцев) отжал, превратил в КП "Купянский городской рынок". Но бюджет города не был «обременен» доходами этого КП. Даже сейчас оно не имеет документов на землю, так что не может осуществлять свою хозяйственную деятельность: ни аренды, ни субаренды, ни продажи или других сделок. Если коротко, то улучшение жизни в Купянске не произошло.

Политические взгляды Владимира Демченко всегда отвечали конъюнктуре: возглавлял Купянскую городскую организацию Партии регионов. Конечно же противостоял Евромайдану: устраивал массовые мероприятия и организовывал титушек для выездов в Киев и Харьков. При его поддержке 9 мая был проведен День Победы, несмотря на запрет массовых мероприятий. Ходят слухи, что именно мэр Демченко стоит за препятствованием движению украинских войск АТО в направлении Славянска. Но впоследствии Владимир Владимирович удачно "перекрасился" и присоединился к Блоку Петра Порошенко.

В конце 2014-го Демченко договорился о поддержке с нардепами Виктором Остапчуком и Андреем Тетеруком, ссылался на них в решении проблем, но уже в апреле 2015 года оба нардепа обращались с запросами о незаконной деятельности и злоупотреблении служебным положением их "подопечного". В результате появились два уголовных производства, от 24.04.2015 и от 28.04.2015 оба по ст. 364 ч. 1, и это в дополнение к уголовному производству 2013 по ст. 191 ч. 2.

Система власти Владимира Владимировича держалась еще и на админресурсе, в частности, сети лояльных работников образования, тренеров спортивных обществ. С директорами школ, преимущественно пенсионного возраста, "контракты" подписывались на год, что гарантировало их управляемость и поддержку мэра администрациями школ. На фоне "опекания педагогами" и состоялась встреча, которая крепко сковала Демченко и Козыреву. После окончания своей мэрской одиссеи Владимир Владимирович направился в депутаты Петропавловской общины и заместителем председателя поселкового совета – Ольги Козыревой.

Третьей составляющей в этой истории является бизнес, задачей которого является преобразование политического влияния на материальную выгоду, легализация доходов и организация работ по отмыванию средств. Знакомьтесь, Козырь Анатолий Дмитриевич – "козырный туз" этого расписания. В Петропавловской общине он имеет репутацию успешного фермера и местного "царя". Потому что среди людей циркулирует мнение, что именно по его подаче избираются и продвигаются депутаты, назначаются госслужащие. В частности, в Петропавловской общине секретарем поселкового совета устроена Бутенко Татьяна Ивановна, работница его фермерского

о хозяйстве. Да и муж председателя общины, Козырев Иван Николаевич, тоже работал у Анатолия Козыря, пока не зарегистрировал свое предприятие.

Биография Анатолия Дмитриевича типична для тех краев: окончил Петропавловскую школу, отслужил, получил высшее образование по специальности инженер-механик, до 1995 года работал в Купянской "Райсельхозхимии". В марте 95-го основывает фермерское хозяйство "Ромашка", стоящее на руинах коллективного сельхозпредприятия "Петропавловское", директором которого была его жена, Козырь Валентина Ивановна. Сегодня Ромашка является успешным агропредприятием: занимает огромную территорию, имеет в собственности всю технику для обработки угодий, склады, помещения для выращивания крупного рогатого скота и тому подобное.

Среди аналогичных агрофирм с одинаковыми стартовыми условиями только Ромашка Анатолия Козыря стала флагманом. Возможно, потому что он не уклонялся от политики: был депутатом Купянского районного совета IV, V, VI созывов и членом комиссии по бюджету. Секрет успеха – сотрудничество с властью, содействие политикам в конвертировании их интересов во что-то более важное. Так Анатолий Дмитриевич, хлебороб и депутатов стал влиятельным человеком, козырным тузом, основал агропредпринимательскую династию, тогда как другие остаются всего лишь фермерами.

Завершающим звеном этой группы добродетелей является Демченко Ирина Николаевна, жена Демченко Владимира Владимировича и мать его второй дочери Олеси. На сегодняшний день они разведены, но формальное расторжение отношений напоминает маскировку нового уровня отношений.

Суть в том, что Ирина Николаевна до 2000-х работала начальником юридического отдела Купянского городского совета, в 2000 году стала судьей местного суда, а сейчас находится на должности Председателя Купянского городского суда.

Общеизвестный факт – судьи имеют системную корпоративную коммуникацию друг с другом и без проблем могут непублично влиять на ход любого дела, попадающего в стены любого суда. Итак, почему бы Ирине Николаевне не блокировать какие-либо дела, угрожающие ее семейному благополучию? Вероятно, именно ее влияние не дает хода производствам, которые несут угрозу группе Демченко-Козыря и Козыревой.

В 2020 году с карты Украины исчезают привычные очертания районов и привычная вертикаль власти. По состоянию на сегодняшний день, Украина разделена на 1469 территориальных общин, которые полностью охватывают территории 24 областей. Фактически это — удельные княжества, со своим порядком, финансами и политикой, которые практически не подконтрольны новым укрупненным районам и области.

Дела местных элит, возглавивших новые общины, стремительно идут вверх. Это происходит из-за увеличения полномочий власти на местах и ​​базируется на древних крепких личных связях. Благодаря своему обогащению и политическому влиянию они быстро находят патронов и кураторов среди провластных политиков всеукраинского уровня.

Возникает новая система, умножающая на ноль инициативы президента и правительства по привлечению инвестиций на места, укреплению безопасности, реализации потенциала граждан и реформ государственного управления.