Специалист по стратегическим коммуникациям Александр Курбан заявил, что Харьков – это Восточная Пальмира Украины и этот город знает, как нужно торговать и решать все проблемы.

Об этом он сказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

По словам эксперта, Харьков – настоящая Восточная Пальмира Украины, где на первом месте стоят вопросы экономики и торговли. «Харьков – это очень специфический город. Его надо почувствовать. То есть это город, который умеет решать вопросы. Который умеет договариваться», - подчеркивает он.

В то же время Курбан отметил, что Харьков – единственный крупный украинский мегаполис, расположенный на границе с РФ. Это, добавляет гость программы, также дает свое и влияет на особый харьковский колорит.

Кроме этого, предполагает эксперт, Харьков вполне может иметь значительные долги, а значит, хочет сильного мэра. «И сейчас новому мэру придется все эти вопросы каким-то образом решать», – констатирует он.

Как сообщала Politeka, Курбан рассказал, можно ли назвать Харьков пророссийским городом.

Также Politeka писала о том, что Курбан рассказал, кому выгодны Минские соглашения.