В Харьковской области школы уходят на дистанционку с 1 ноября - детали решения местных властей.
По данным Чугуевского горсовета, решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Местные власти пошли на такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.
С 1 ноября на дистанционное обучение уйдут ученики всех классов — с 1 по 11-й. Чугуевские школьники будут учиться онлайн до новых распоряжений.
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Ранее сообщалось, что в Украине приняли решение разрешить делать ковид-прививки детям с 12 лет.
Об этом стало известно из приказа Министерства здравоохранения Украины.
Согласно приказу, подростков в возрасте 12-17 лет можно вакцинировать препаратом Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.
Две дозы вакцины вводятся с интервалом 21-28 суток. Вакцинация противопоказана при наличии аллергической реакции на компоненты препарата.
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