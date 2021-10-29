В Харьковской области школы уходят на дистанционку с 1 ноября - детали решения местных властей.

По данным Чугуевского горсовета, решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Местные власти пошли на такие меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.

С 1 ноября на дистанционное обучение уйдут ученики всех классов — с 1 по 11-й. Чугуевские школьники будут учиться онлайн до новых распоряжений.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли решение разрешить делать ковид-прививки детям с 12 лет.

Об этом стало известно из приказа Министерства здравоохранения Украины.

Согласно приказу, подростков в возрасте 12-17 лет можно вакцинировать препаратом Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

Две дозы вакцины вводятся с интервалом 21-28 суток. Вакцинация противопоказана при наличии аллергической реакции на компоненты препарата.

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