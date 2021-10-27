В Харькове в детскую клиническую больницу госпитализировали ребенка с отравлением грибами.
Об этом сообщили в медицинском заведении.
Симптомы отравления появились у ребенка через сутки после употребления грибов.
Малыша тревожила боль в животе и тошнота, лабораторные показатели свидетельствовали об угрозе жизни из-за поражения важных органов.
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"Своевременная и достаточная детоксикация и другие лечебные мероприятия позволили остановить действие токсинов, которые содержали грибы, и спасти жизнь", — отметили врачи.
Ранее сообщалось, что в Украине приняли решение разрешить делать ковид-прививки детям с 12 лет.
Об этом стало известно из приказа Министерства здравоохранения Украины.
Согласно приказу, подростков в возрасте 12-17 лет можно вакцинировать препаратом Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.
Две дозы вакцины вводятся с интервалом 21-28 суток. Вакцинация противопоказана при наличии аллергической реакции на компоненты препарата.
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