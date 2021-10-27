В Харьковской области ожидается переменная облачность и ночью ударят морозы - прогноз синптиков.
В регоине сегодня осадки не ожидаются, об этом сообщили в Харьковском гидрометцентре.
Ветер юго-западный до 7-12 м/с.
Днем в Харькове 10-12 градусов тепла, по области от 8-13 градусов тепла.
Температура воздуха ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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Ранее сообщалось, что в этом году зима в Украине будет более традиционной для нашего региона.
Зима будет достаточно морозной и снежной.
Синоптик отметила, что после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.
Она призвала искать в таком прогнозе позитив и не расстраиваться тем, кто рассчитывал, что зима будет теплой.
Поэтому климатическая зима может начаться в конце января и завершиться в конце февраля, или начаться в конце декабря и закончится в январе, или продержаться с декабря по февраль.
Напомним, на Украину надвигаются дожди со снегом, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, в Украине выпал октябрьский снег, фото непогоды.
Также Politeka писала, что из-за циклона погода в Украине изменилась, озвучен прогноз.