На Харьковщине приняли решение об усилении карантина.

Такая информация размещена на сайте Валковской громады (укрупненный Богодуховский район).

С 25-го октября на территории громады запрещены любые массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и т. п.).

Также на дистанционку переводятся все учебные заведения, расположенные на территории громады, за исключением дошкольных учреждений и начальной школы.

К слову, на Харьковщине зафиксировали больше тысячи новых случаев коронавируса - появилась статистика.

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

За прошедшие сутки, 25 октября, на Харьковщине обнаружили 1255 случаев коронавируса, 724 человека выздоровели.

В статистику внесли сведения о 24 смертях от осложнений ковида.

Всего с начала карантина в Харьковской области на коронавирус заболел 198 371 человек.

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