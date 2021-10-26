На Харьковщине приняли решение об усилении карантина.
Такая информация размещена на сайте Валковской громады (укрупненный Богодуховский район).
С 25-го октября на территории громады запрещены любые массовые мероприятия (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и т. п.).
Также на дистанционку переводятся все учебные заведения, расположенные на территории громады, за исключением дошкольных учреждений и начальной школы.
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К слову, на Харьковщине зафиксировали больше тысячи новых случаев коронавируса - появилась статистика.
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
За прошедшие сутки, 25 октября, на Харьковщине обнаружили 1255 случаев коронавируса, 724 человека выздоровели.
В статистику внесли сведения о 24 смертях от осложнений ковида.
Всего с начала карантина в Харьковской области на коронавирус заболел 198 371 человек.
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