В Харьковской области коронавирус подтвержден у 1687 человек - появилась статистика за прошлые сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Так, 24 октября ковидом заболел 181 житель Купянского, 172 — Изюмского, 131 — Лозовского, 83 — Красноградского, 80 — Чугуевского, 48 — Богодуховского района.

За сутки выздоровели 942 больных, умерли — 34.

Всего по области зарегистрировано 197 116 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 163 094 больных выздоровели, 4542 — умерли.

Ранее сообщалось, что в харьковском крематории рассказали об очередях на кремацию умерших.

Людям, потерявшим близким, приходится ждать по несколько дней, чтобы кремировать умерших.

Так, родственникам, чьи близкие умерли из-за ковида, приходится ждать по 5-6 дней, чтобы кремировать усопших.

В Харькове наблюдаются очереди в моргах - посетители несколько дней дожидаются документов по экспертизам и свидетельств о смерти близких.

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