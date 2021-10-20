В больницах не хватает лекарств

В Харьковской областной больнице из лекарств, которые предоставляются при лечении ковида бесплатно, остались только гормональные.

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" 20 октября рассказал заведующий ковид-отделением Никита Калашников.

Медрепараты, которых не хватает, пациенты вынуждены покупать за свой счет.

Лечение может достигать нескольких сотен тысяч гривен.

"Пациенту средней тяжести за две недели лечения получится примерно тысяч 100-150 для каждого больного... Тяжелый пациент — тысяч до 300-400 с медикаментами. Очень тяжелый — дороже, очень дорого", — рассказал Калашников.

Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

За сутки медучреждение приняло 141 человека, все тяжелые и все на кислород.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

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