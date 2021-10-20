В Харьковской области мужчина устроил погром в отделении больницы, где лечат больных коронавирусом.

Об этом сообщил руководитель медучреждения Евгений Синько.

Мужчина ворвался в отделение Купянского территориального медицинского объединения в поселке Ковшаровка.

Известно, что теперь в медучреждении будет происходить дежурство патрульной полиции.

В СМИ появилась информация, что причиной агрессивного поведения 35-летнего мужчины стало известие о смерти матери и отказ медиков на его просьбу проститься с ней. Харьковчанин устроил конфликт и повредил двери в отделении больницы.

Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

За сутки медучреждение приняло 141 человека, все тяжелые и все на кислород.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

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