В Харьковской области мужчина устроил погром в отделении больницы, где лечат больных коронавирусом.
Об этом сообщил руководитель медучреждения Евгений Синько.
Мужчина ворвался в отделение Купянского территориального медицинского объединения в поселке Ковшаровка.
Известно, что теперь в медучреждении будет происходить дежурство патрульной полиции.
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В СМИ появилась информация, что причиной агрессивного поведения 35-летнего мужчины стало известие о смерти матери и отказ медиков на его просьбу проститься с ней. Харьковчанин устроил конфликт и повредил двери в отделении больницы.
Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице начали принимать пациентов с ковидом.
Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.
Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.
За сутки медучреждение приняло 141 человека, все тяжелые и все на кислород.
Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.
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