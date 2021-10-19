В Харькове госпитализировали 6-летнего ребенка с необычным "диагнозом".
В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили шестилетнего пациента с серебряной ложкой в кишечнике.
Врачи обследовали ребенка и понаблюдали за ним- столовый предмет вышел естественным путем.
Медики обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми.
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Ранее сообщалось о том, что в Харькове грузовик сбил детей на переходе.
Мальчики попали под колеса многотонного грузовика.
Дети, по словам свидетеля, бежали на переходе "один за другим".
От сильного удара у одного из мальчиков слетела обувь.
К сожалению, один из мальчиков скончался, второй находится в тяжелом состоянии в больнице.
33-летнему водителю может грозить задержание и арест до 8 лет. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
К слову, под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."
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