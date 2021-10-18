В Харьковской области за сутки зафиксировали сотни новых случаев заражения ковидом.

За сутки коронавирус в Харьковской области подтвердили у 823 жителей региона, 16 человек умерло после осложнений ковида, 741 человек выздоровел.

Всего с начала пандемии в Харьковской области коронавирус подтвердили у 187 233 человек: 4340 из них умерли, 157 548 выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что в харьковской «чернобыльской» больнице с 1 октября начали принимать пациентов с ковидом.

Уже за первый день работы медучреждение почти полностью заполнили тяжелыми пациентами.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Елена Омельяненко.

«Наш диспансер радиационной защиты населения или, как его называют чернобыльский диспансер, снова открылся для лечения пациентов с COVID-19. За сутки мы приняли 141 человека, все тяжелые, все на кислород», - заявила врач.

Известно, что в больнице создали 170 койко-мест, из них с потоковым кислородом – 140.

К середине дня 2 октября в заведении находилось уже свыше 150 пациентов.

"Врачи, медсестры, санитарочки до конца смены просто падают с ног", - заявила Омельяненко призывая украинцев соблюдать карантинные ограничения.

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