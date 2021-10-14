Харьковская область в лидерах по суточному приросту больных с коронавирусом - появилась статистика.

В регионе обнаружили 1 665 новых случаев заболевания COVID-19 - это самый высокий показатель по стране.

За сутки выздоровели 457 человек, 29 — умерли, в Харькове за сутки заболели 1 342 человека.

В «ковидных больницах» области свободны 35,6% мест.

По данным Минздрава, плохая ситуация также в Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

К слову, в больницах Харькова катастрофически не хватает медработников.

Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек.

По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер. За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.

Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.