В Харьковской области ребенок оказался в ловушке.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.
Так, к спасателям поступил вызов, отмечалось, что ребенок не мог выйти из квартиры, из-за того, что ему не удавалось открыть дверь.
На место экстренно прибыли спасатели, которые попали в дом по лестнице через окно.
Причина, по которой ребенок не смог выйти самостоятельно из дома – не сообщается.
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Скорее всего, двери заклинило или их закрыли взрослые.
Недавно сообщалось, что в Харькове уничтожили особенную детскую качелю.
"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.
На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.
К слову, что в Харькове школьник устроил стрельбу из пистолета на площадке, фото: "несколько детей...".
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.