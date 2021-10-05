В Харьковской области ребенок оказался в ловушке.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины.

Так, к спасателям поступил вызов, отмечалось, что ребенок не мог выйти из квартиры, из-за того, что ему не удавалось открыть дверь.

На место экстренно прибыли спасатели, которые попали в дом по лестнице через окно.

Причина, по которой ребенок не смог выйти самостоятельно из дома – не сообщается.

Скорее всего, двери заклинило или их закрыли взрослые.

Недавно сообщалось, что в Харькове уничтожили особенную детскую качелю.

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На качель залезло много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

К слову, что в Харькове школьник устроил стрельбу из пистолета на площадке, фото: "несколько детей...".

А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.