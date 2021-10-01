В Харькове в кафе разгорелся языковой скандал

Так, в одном из заведений общепита произошел скандал из-за отказа обслуживать клиента на украинском языке, пишет glavcom.ua.

Один из владельцев ресторана назвал украиноязычных граждан «рагулями».

Клиент поинтересовался, почему владелец отказывается обслуживать его на украинском, на что тот ответил: «Потому что для меня это насилие. И для большинства людей, для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят, это насилие».

Кроме того посетитель спросил, почему владелец заведения называет украиноязычных людей «рагулями», на что мужчина заявил, что это его «личное отношение как человека и как гражданина», и добавил: «Я живу в Украине, к сожалению».

К слову, во Львове блогерша во время прямого эфира жестко выскалась о ветеранах АТО

Скандальное видео появилось в социальных сетях.

Так, девушка общалась в прямом эфире со своим подписчиком, в разговоре с ним она говорит, что "ее знакомый недавно уехал в Москву".

После чего заявляет, что "Крым — российский".

"Чей-чей, Крым-российский. По документам. Вот и все. И пишите, что хотите. Мне на * * ать", - увероенно заявила девушка.

Уже в другом эфире она решила высказаться о ветеранах АТО.

"Почему я не люблю АТОшников? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОшник. И что, б * * ть? П* * * * й работать. А бабулечка с пенсией должна дать за проезд. Вот таких людей ненавижу", - заявила блогер.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.