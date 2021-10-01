В Харькове в кафе разгорелся языковой скандал
Так, в одном из заведений общепита произошел скандал из-за отказа обслуживать клиента на украинском языке, пишет glavcom.ua.
Один из владельцев ресторана назвал украиноязычных граждан «рагулями».
Клиент поинтересовался, почему владелец отказывается обслуживать его на украинском, на что тот ответил: «Потому что для меня это насилие. И для большинства людей, для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят, это насилие».
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Звезда "Голосу країни" Даниэль Салем эмоционально высказал, что думает о Сумской: "Опять..."
Синоптик предупредила, какой будет зима и погода на Новый год: "До -8 уже в октябре"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Кроме того посетитель спросил, почему владелец заведения называет украиноязычных людей «рагулями», на что мужчина заявил, что это его «личное отношение как человека и как гражданина», и добавил: «Я живу в Украине, к сожалению».
К слову, во Львове блогерша во время прямого эфира жестко выскалась о ветеранах АТО
Скандальное видео появилось в социальных сетях.
Так, девушка общалась в прямом эфире со своим подписчиком, в разговоре с ним она говорит, что "ее знакомый недавно уехал в Москву".
После чего заявляет, что "Крым — российский".
"Чей-чей, Крым-российский. По документам. Вот и все. И пишите, что хотите. Мне на * * ать", - увероенно заявила девушка.
Уже в другом эфире она решила высказаться о ветеранах АТО.
"Почему я не люблю АТОшников? Больше всего раздражает, когда он заходит в маршрутку и говорит, что он АТОшник. И что, б * * ть? П* * * * й работать. А бабулечка с пенсией должна дать за проезд. Вот таких людей ненавижу", - заявила блогер.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.