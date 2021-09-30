Об этом, как передает dsnews, идет речь в статье "Как харьковский депутат от ОПЗЖ пытается получить контроль над ТЦ "Барабашово" на сайте delo.ua. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Предприниматели, работающие в ТЦ "Барабашово" в Харькове, считают депутата Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрея Спасского и его группу депутатов главными исполнителями "рейдерского захвата рынка".

"Последние годы руководства городом Геннадий Кернес целенаправленно работал над получением контроля над рынком "Барабашово" и хотел "съесть" его собственника нардепа Александра Фельдмана. Кернес не успел этого сделать. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Продолжить начатое взялась группа ОПЗЖ в Харьковском горсовете под руководством Андрея Спасского", — пишет издание.

По словам журналистов, процессы по взятию ТЦ "Барабашово" под контроль контролируются и координируются неформальным лидером фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете Андреем Спасским и его доверенными людьми.

По мнению издания, "Спасский в горсовете быстро вмонтироваться в систему — он обеспечивает нужные результаты голосования своей фракции, а в благодарность получает содействие в нужных для себя и своих покровителей проектах". ТЦ "Барабашово" после смерти Кернеса также стал одним из желанных проектов теневого лидера фракции ОПЗЖ в горсовете Андрея Спасского.

Как пишут журналисты, "к войне против Фельдмана и "отжиму" его основного бизнес-актива харьковская ячейка ОПЗЖ подключила своих юристов, которые консультируют юридический департамент горсовета на предмет отбора земли". Кроме того, Спасский обзавелся "инсайдером" -многолетним сотрудником ТЦ "Барабашово" Сергеем Ивановым, которого депутат от ОПЗЖ пропихнул в замдиректора КП "Городской торговый рынок". По плану Спасского руководство этого коммунального предприятия должно заменить администрацию "Барабашово" после "отжима".

"Сегодня из офиса КП "Городской торговый рынок" Иванов уже руководит нанятыми адвокатами и юристами горсовета, "мотивирует" судей, устраивает силовые провокации на территории рынка", — пишет издание.

Фактический собственник "Барабашово" и нардеп из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман неоднократно прямо и открыто заявлял о шантаже и угрозах в свой адрес, которые получал с требованием поделиться акциями своего торгового центра. Но его обращения к президенту, генпрокурору, главам МВД и СБУ результата не принесли. Издание пишет, что "процесс "отжима" рынка "Барабашово" продолжает идти в том же русле. С одной лишь особенностью — сегодня ключевую роль во всех этих процессах играют "уважаемые" господа из ОПЗЖ во главе со Спасским".