Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, как скажется на украинцах очередной отопительный сезон с учетом предполагаемого повышения тарифов.

«Большинство теплокоммунэнерго заложили в себестоимость своих услуг еще в 2017-2018 газ по цене около 5 гривен, а сейчас для них предлагается газ по цене 9-9,5 гривен. То есть свыше семи гривен за кубометр плюс абонплата за газ. В итоге имеем ситуацию, где теплокоммунэнерго вынуждены платить на 90% процентов больше, соответственно, они будут подавать новые расчеты в НКРЭКУ и утверждать новые тарифы», - рассказала Котенкова.

По словам журналистки, есть несколько факторов, которые влияют на размерсамого повышение. К примеру, объясняет она, если это небольшой городок, где нет особо предприятий и бизнеса – городок, на который можно переложить часть тарифов, повысив их, то все эти расходы неминуемо лягут на плечи бытовых потребителей. На плечи простых украинцев.

«Тарифы не снижаются, они только растут. Нам обещают снижение, но мы видим только рост тарифов. Вспомним прошлый год. Тарифы повысились. Как следствие, у нас появился тариф на распределение газа, или абонплата за газ, а такжечасть теплокоммунэнерго повысили тарифы на тепло и горячую воду», - отметила Котенкова.

Она заявила, что сейчас любой рост тарифов, даже минимальный приведет к увеличению задолженности, а это в свою очередь приведет к тому, что придется искать дополнительные средства на субсидии, которых в бюджете и так не хватает. Журналистка рассказала, что сейчас люди платят за тепло в двухкомнатной квартире примерно 2000 грн, а после подорожания платежки увеличатся как минимум на 500 грн. По ее словам, в случае повышения тарифов, в этом году украинцы заплатят за коммунальные услуги на 100 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем, а задолженность будет расти.

«Цены на тарифы у нас сплошь европейские, только уровень жизни украинский. А хотелось бы наоборот. Люди устали и хотят покоя. Очередной отопительный сезон – это очередной стресс для каждого украинца», - говорит Котенкова.

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