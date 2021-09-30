Хамство медиков – это совковое наследие. Такую мысль высказал в программе «MyUa» президент всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

«Мы боремся с наследием Советского Союза. Там было два момента: приказной тон и результат. В Советском Союзе была рекомендация, что в наших больницах выживает три категории пациентов: те, кто с деньгами, скандалисты и те, которым где-то позвонили большие начальники. Сейчас с деньгами не выживают», - говорит он.

Пациенты при деньгах сегодня выживают реже, отмечает он. В одной из клиник лечили рак бабушке знакомых.

«Сделали три операции, всего наделали, и уже к ней плохо относятся, хотя у нее и дальше есть деньги. Когда проконсультировались, оказалось, что две операции, как минимум, были лишние. Если у тебя есть деньги – не дай Бог! Никому не показывай,что у тебя есть деньги!», - советует эксперт.

Он также напомнил, что система уже не работает и для «позвоночников».

«Звони, не звони – кто бы ни позвонил ради вашего близкого человека, реакция нулевая. Одна категория выживает: скандалисты. Те, кто защищают свои права. В одном из отделений хронические больные лежат. Когда уже видят, что бабушка в отделение ложится, и она движется вместе с родственниками, все разбегаются. Остается одна жертва: дежурный врач. Он ей покупает лекарства, лечит, все делает. К сожалению, при такой системе единственное, что спасает – это то, что пациенту действительно очень хочется избавиться от болезни, а врач больше ничего не умеет, кроме как помогать. Только эти человеческие отношения и держат», - делает вывод Сердюк.

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