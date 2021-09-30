В Безлюдовке 9-летняя девочка не вернулась домой после школы
29 сентября, около 16.00 об исчезновении дочери сообщила в полицию встревоженная мать ребенка. Женщина рассказала, что после школы 9-летняя дочь не вернулась домой, связи с ней не было.
Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области.
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По словам классного руководителя, девочка ушла со школы в 13:00. Полицейские немедленно начали поиски и нашли ребенка на одной из улиц поселка Безлюдовка.
Как выяснилось, девочка пошла гулять после уроков и никому не сообщила. В полиции рассказали, что с ребенком провели профилактическую беседу, а после этого девочку вернули домой к матери.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что украинец бесследно пропал, полиция ищет любые зацепки.
Как сообщала Politeka, полиция разыскивает юного Дмитрия, юноши не было дома несколько недель.
Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.