На лечение роженицы неравнодушные собирали средства, но это не помогло

В Харькове от коронавируса умерла роженица, у которой было 100-процентное поражение легких. За ее жизнь врачи областной клинической больницы боролись три недели. Спасти удалось только ребенка.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова на своей странице в Facebook.

Врачи областной клинической больницы боролись за жизнь роженицы три недели. В больницу она попала с уже стопроцентным поражением легких. Женщина находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозного сна.

Ранее на лечение роженицы неравнодушные собирали средства. Наталья Попова со ссылкой на мать умершей сообщила, что у роженицы не выдержало сердце.

"Хочу поблагодарить от имени Ольги (мамы Елены) всем и каждому, кто долгое время поддерживал семью. К большому сожалению сердце Елены не выдержало. С разрешения мамы мы закрываем сбор средств. Собранные деньги пойдут на поддержку и лечение ее малыша", — написала Попова.

Стоит отметить, что в Харькове опорные COVID-больницы заполнены на 90%. Зараженных коронавирусом отвозят в область. Более того, Харьков и область второй день подряд бьет антирекорды по распространению коронавируса.

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