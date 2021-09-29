Обещание и.о. мэра Харькова Игоря Терехова не поднимать тарифы на отопление - это всего лишь предвыборный лозунг и обман харьковчан
Как пишет "Первый свободный", об этом заявил депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Спасский в эфире телеканала Live.
"Ради победы на выборах власть в Харькове обманывает горожан, обещая не поднимать тарифы на отопление", - говорит депутат.
Депутат говорит, что в итоге харьковчанам придется из собственных карманов заплатить разницу, которая будет между реальными тарифами и "тарифами Терехова".
"В прошлом отопительном сезоне убыток ХТС был около 1,6 млрд гривен. Если учесть, что в прошлом отопительном сезоне у ХТС стоимость газа вышла в среднем по 8 грн/м куб, то плановый убыток на этот отопительный сезон - 2,4-2,6 млрд грн", - сказал Спасский.
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И компенсировать этот убыток будут за счет харьковчан, считает Спасский.
Напомним, что 10 сентября и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что тарифы на теплоснабжение, горячую и холодную воду в городе Харькове подниматься не будут.
При этом в ряде городов Украины отмечают, что соответствующее постановление Кабмина закладывает повышение тарифов. В киевской мэрии говорят, что подорожание тепла составит около 40 – 60%.