Обещание и.о. мэра Харькова Игоря Терехова не поднимать тарифы на отопление - это всего лишь предвыборный лозунг и обман харьковчан

Как пишет "Первый свободный", об этом заявил депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Спасский в эфире телеканала Live.

"Ради победы на выборах власть в Харькове обманывает горожан, обещая не поднимать тарифы на отопление", - говорит депутат.

Депутат говорит, что в итоге харьковчанам придется из собственных карманов заплатить разницу, которая будет между реальными тарифами и "тарифами Терехова".

"В прошлом отопительном сезоне убыток ХТС был около 1,6 млрд гривен. Если учесть, что в прошлом отопительном сезоне у ХТС стоимость газа вышла в среднем по 8 грн/м куб, то плановый убыток на этот отопительный сезон - 2,4-2,6 млрд грн", - сказал Спасский.

И компенсировать этот убыток будут за счет харьковчан, считает Спасский.

Напомним, что 10 сентября и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что тарифы на теплоснабжение, горячую и холодную воду в городе Харькове подниматься не будут.

При этом в ряде городов Украины отмечают, что соответствующее постановление Кабмина закладывает повышение тарифов. В киевской мэрии говорят, что подорожание тепла составит около 40 – 60%.