В Харьковской мэрии не могут пережить то, что на ТЦ «Барабашово»(ТЦБ) зарабатывают законные собственники, а не городские руководители, и лакомый бизнес хотят "отжать"

Об этом идет речь в статье "Зачем временная власть Харькова терроризирует ТЦ "Барабашово", обнародованной на сайте "Харьков.Комментарии".

Издание пишет, что на сегодняшний день локомотивом атак на рынок "Барабашово" является харьковская городская власть, которая «с упорством, достойным лучшего применения, использует малейшие надуманные поводы, чтобы обвинить администрацию ТЦБ во всех смертных грехах, обложить санкциями и штрафами».

«Городские власти регулярно обвиняют администрацию «Барабашово» в том, что на рынке работают «нелегальные» рабочие, а проверки, которые по этому поводу проводят инспекторы гоструда, парализуют работу рынка и приводят к убыткам предпринимателей. На рынке периодически появляются люди спортивной наружности, очень напоминающие «титушек», которые блокируют торговые помещения и рейдерским способом пытаются выжить предпринимателей с их торговых точек», - пишет издание.

Журналисты пишут, что городские власти инициировали против собственников рынка десятки судебных процессов, направленных на разрыв отношений по аренде земли под Торговым центром, а в результате таких действий власти ТЦБ начисляются вымышленные убытки и штрафы.

Мэрия обвиняет администрацию ТЦБ в обустройстве незаконных свалок, хотя свалка, которую представители и.о. мэра Игоря Терехова называют незаконной, находится даже не на земле, арендуемой «Барабашово».

Кроме того, по словам издания, «продолжается фарс со строительством сомнительной с точки зрения законности, ненужной для городской инфраструктуры, фантастически дорогой дороги, которая должна пролегать прямо через рынок "Барабашово" и при этом лишит рабочих мест и средств к существованию тысячи семей харьковчан, которые существуют благодаря торговле на рынке».

Журналисты приходят к выводу, что главная цель Терехова – искусственно препятствовать работе рынка, продолжить давление на собственников рынка, чтобы «отжать»его часть либо вынудить собственников "Барабашово" делиться доходами от их бизнеса. Издание приводит слова народного депутата Александра Фельдмана, который, комментируя ситуацию вокруг «Барабашово», заявил: «Фактически, сегодня в Харькове работает незамысловатая формула «сотрудничества» — отдайте 50% со всего, что приносит прибыль. Многие вынуждены согласиться с этой дикой моделью, поступившись честью и элементарным достоинством. И принять тот факт, что городом сегодня, фактически, управляют полукриминальные киевские кланы посредством марионеток, ручных несамостоятельных чиновников».

Подводя итог, издание пишет, что «сегодня, когда в Харькове в самом разгаре избирательная кампания по выборам городского головы, представители городской власти прозрачно намекают, что сейчас еще относительное затишье перед новой бурей вокруг рынка. Дескать, когда выборы пройдут и нынешняя власть окончательно утвердится, ничто не помешает окончательно «решить» вопрос «Барабашово».



