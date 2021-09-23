Руководство города Харькова во главе с и.о. мэра Игорем Тереховым провалило в очередной раз подготовку к новой волне коронавируса, в городских больницах пациентов с ковид-19 размещать уже некуда

Об этом в блоге на сайте "Корреспондент" написала политический эксперт Светлана Кушнир.

"Странно, что статистика последней недели, когда Харьковская область "вырвалась в лидеры" по количеству зарегистрированных больных, обогнав при этом Тернопольскую, Одесскую, Черновицкую, а главным очагом, естественно, был Харьков, никак не напрягала и.о. мэра-успешного городского менеджера Игоря Терехова? И даже вспомнить свои все обещания о том, как будет во всеоружии город встречать вирус – тоже, видимо, подзабылись?" – написала Кушнир.

Она также добавила, что "рост количества госпитализаций за период с 13 по 19 сентября подскочил на 50%. Врачи говорят, что сейчас болеющих харьковчан на стационаре и амбулаторно (легкая форма) свыше двух тысяч. Контакты заболевших, как мы помним, никто не отслеживает, то есть на самом деле можно множить цифру на 10, как говорят инфекционисты, и будет примерно реальная картина".

"О том, что кривая роста инфицированных пойдет вверх, иммунологи предупреждали, но разве это может остановить план-график избирательной кампании секретаря Харьковского горсовета, когда впереди маячит заветная дата 31 октября и день голосования за нового главу города? Встречи с коллективами, массовые мероприятия без соблюдения санитарных норм, концерты и празднования – это то, что привлечет избирателей на участки. А вот эта вся беда с ковидом – да как-то выжили весной, и сейчас переживем?" – возмутилась Кушнир.

"Как мог бы город провести закупку хотя бы… носилок, которых банально не хватает(!) в той же четвертой неотложке, и пациенты могут часами ждать своей носилки, чтобы попасть из кареты "скорой помощи" в приемный покой или палату интенсивной терапии. Даже на выплаты медикам и своевременную оплату их труда, сделав региональные надбавки, как это сделали в Киеве, можно было бы изыскать деньги в городской казне. Но именно на все эти мероприятия денег в бюджете города нет", - отметила эксперт.

"А вот на лавочки и скверы, на тротуарчики и новые клумбочки – это всегда пожалуйста! – продолжила она, - Как же, надо же рейтинги поднимать, показывать, как наследник электоральных предпочтений покойного мэра Кернеса "любит город и всех харьковчан".

По словам Кушнир, в ближайшее время харьковские медики ждут повторения весеннего ужаса с наплывом тяжелых больных, а кто не выдерживает таких перегрузок, попросту увольняется. "Можно ли осуждать врачей и медсестер за это? Ведь ни для пациентов, ни для врачей городская власть так и не удосужилась улучшить условия, хотя вот для бегемотов и прочих обитателей Харьковского зоопарка денег для "создания человеческих условий" не жалела?" – подытожила эксперт.