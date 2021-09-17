На крышу харьковского цирка забрались подростки

Об этом сообщили в местных-телеграм каналах.

В Харькове молодые люди забрались на крышу цирка на площади Бугримовой.

«Джокер и его клоуны», — написал один из харьковчан в комментариях под фото.

К слову, в Харькове малолетние вандалы уничтожили лавочки.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Труха" можно увидеть, как подростки ломают лавочки в одном из харьковских парков.

"Онижедети на Бекетова вытрушили лавочки. Ждём слезливое видео с извинениями", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как малолетние вандалы раскачиваются на лавочке до тех пор, пока та не рухнула вместе с парнем. Также они ставили лавочку в вертикальное положение.

Видео с места событий можно увидеть здесь.

Напомним, на Харьковщине неадекват набросился с кулаками на уличного манекена: видео курьеза.

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