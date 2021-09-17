На крышу харьковского цирка забрались подростки
Об этом сообщили в местных-телеграм каналах.
В Харькове молодые люди забрались на крышу цирка на площади Бугримовой.
«Джокер и его клоуны», — написал один из харьковчан в комментариях под фото.
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К слову, в Харькове малолетние вандалы уничтожили лавочки.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Труха" можно увидеть, как подростки ломают лавочки в одном из харьковских парков.
"Онижедети на Бекетова вытрушили лавочки. Ждём слезливое видео с извинениями", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео видно, как малолетние вандалы раскачиваются на лавочке до тех пор, пока та не рухнула вместе с парнем. Также они ставили лавочку в вертикальное положение.
Видео с места событий можно увидеть здесь.
Напомним, на Харьковщине неадекват набросился с кулаками на уличного манекена: видео курьеза.
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