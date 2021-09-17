Человек никого не трогал...

На Харьковщине подростки избили мужчину

В Изюмское районное управление полиции обратился 47-летний мужчина, который рассказал, что был избит тремя парнями.

Выяснилось, что трое подростков гуляли на территории детской площадки в Изюме.

В какой-то момент они подошли к мужчине, который на лужайке читал книгу, и избили его.

Самый старший из компании, подросток 17 лет, нанес мужчине травмы средней степени тяжести.

Следователи сообщили о подозрении подросткам. Известно, что инцидент произошел 10 августа около 20:30.

К слову, в Харькове малолетние вандалы уничтожили лавочки.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал "Труха" можно увидеть, как подростки ломают лавочки в одном из харьковских парков.

"Онижедети на Бекетова вытрушили лавочки. Ждём слезливое видео с извинениями", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как малолетние вандалы раскачиваются на лавочке до тех пор, пока та не рухнула вместе с парнем. Также они ставили лавочку в вертикальное положение.

Видео с места событий можно увидеть здесь.

Напомним, на Харьковщине неадекват набросился с кулаками на уличного манекена: видео курьеза.

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