"Светлая память о Владимире Андреевиче будет жить в сердцах коллег, сотрудников и студентов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове ушел из жизни инженер-машиностроитель Ефим Левицкий.

Левицкий скончался 9 сентября на 86-м году жизни.

Отмечается, что Ефим Львович был удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами "За заслуги" III, II и I степени.

Ефим Левицкий практически всю жизнь проработал на "Заводе им. Малышева", был заместителем и советником генерального директора.

В 2007-2014 годах работал заместителем главного инженера Конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.

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