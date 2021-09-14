В Харьковской области школьницу спасли от нетрезвой матери
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Утром 13 сентября социальные службы обнаружили в одном из общежитий Первомайского 10-летнюю девочку с пьяной матерью.
«Во время выезда на место информация подтвердилась – в одной из комнат общежития полицейские обнаружили нетрезвую 43-летнюю жительницу города Первомайского. В комнате вместе с ней находилась ее 10-летняя дочь. В доме царил беспорядок, неприятный запах и антисанитарные условия. Ребенок не ухожен и нуждался в медицинском осмотре», - говорится в сообщении полиции.
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Девочку госпитализировали в больницу для обследования.
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Жители села, где проживала семья. Для проверки сразу отправилась комиссия.
В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности. Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.
На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.
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