В Харьковской области температура начнет снижаться

По данным синоптиков с середины недели начнет постепенно холодать.

В среду 15 сентября температура воздуха ночью будет плюс 8 - 13 градусов, днем - плюс 19 - 24.

16 сентября температура воздуха ночью 7 - 12 выше нуля, днем воздух прогреется до 18 - 23 градусов.

В пятницу, 17 сентября температура воздуха ночью до 12 тепла, днем - плюс 18 - 23 градуса.

К слову, Харьков и область заливало дождями.

В местных телеграм-каналах публиковали кадры, на которых видно, что в городе были затоплены улицы.

"Тем временем в Харькове погода напоминает, что завтра осень. На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорилось в сообщении.

Напомним, харьковскую область заливает дождями, кадры непогоды: "Течет ручей с потолка"

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.