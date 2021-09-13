В Харьковской области температура начнет снижаться
По данным синоптиков с середины недели начнет постепенно холодать.
В среду 15 сентября температура воздуха ночью будет плюс 8 - 13 градусов, днем - плюс 19 - 24.
16 сентября температура воздуха ночью 7 - 12 выше нуля, днем воздух прогреется до 18 - 23 градусов.
В пятницу, 17 сентября температура воздуха ночью до 12 тепла, днем - плюс 18 - 23 градуса.
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К слову, Харьков и область заливало дождями.
В местных телеграм-каналах публиковали кадры, на которых видно, что в городе были затоплены улицы.
"Тем временем в Харькове погода напоминает, что завтра осень. На Золочевской поплыл, сделанный неделю назад асфальт, в Песочине море по колено, а на Полтавском шляхе у людей течет ручей с потолка...", - говорилось в сообщении.
Напомним, харьковскую область заливает дождями, кадры непогоды: "Течет ручей с потолка"
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.