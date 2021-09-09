В Харьковском университете студенты обнаружили стаи летучих мышей
Об этом сообщили на Facebook-страничке Ukrainian Bat Rehabilitation Center.
Специалисты рассказали, что летучие мыши залетели в помещение из-за того, что работники вуза не закрыли форточки окон.
Кроме того зоозащитники добавили, что сейчас летучие мыши ищут спокойное место для сна на зиму, поэтому залетают в открытые окна и вентиляции.
Известно, что всех мышей поймали зоозащитники и оказали им помощь.
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"После утоления жажды, взвешивания и получения красивого "браслета", все рыжие вечерницы полетели на волю. Надеемся, они успешно долетят до зимовальных хранилищ, которые могут находиться в 1 500 километрах от летних", — говорится в сообщении.
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Лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".
Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.
"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.
Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.
Видео с места инцидента можно увидеть здесь.
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