В Харьковском университете студенты обнаружили стаи летучих мышей

Об этом сообщили на Facebook-страничке Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Специалисты рассказали, что летучие мыши залетели в помещение из-за того, что работники вуза не закрыли форточки окон.

Кроме того зоозащитники добавили, что сейчас летучие мыши ищут спокойное место для сна на зиму, поэтому залетают в открытые окна и вентиляции.

Известно, что всех мышей поймали зоозащитники и оказали им помощь.

"После утоления жажды, взвешивания и получения красивого "браслета", все рыжие вечерницы полетели на волю. Надеемся, они успешно долетят до зимовальных хранилищ, которые могут находиться в 1 500 километрах от летних", — говорится в сообщении.

К слову, маленький хищник случайно попал в харьковское метро

Лису заметили на харьковской станции метро "Пролетарская".

Напуганный зверек спустился по лестнице на платформу метро и пригнул на рельсы.

"Работники метро говорят, что видят ее впервые и почему-то запрещают снимать…", - говорится в сообщении.

Смогли ли поймать и отпустить на свободу лису - неизвестно.

Видео с места инцидента можно увидеть здесь.

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