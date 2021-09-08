В Харькове пропала женщина

Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Грикень.

В Харькове 4-го сентября женщина вышла из дома в Аптекарском переулке около 23:00 и пропала.

Виктория в тот день была одета в светлую кофту, светло-зеленых штанах и оранжевых кроссовках.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения. При себе имела документы.

Особые приметы: есть веснушки на лице.

Всем, кто имеет информацию о местоположении женщины - просьба звонить 068-777-0-112 или 102

К слову, харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке

6 сентября около 22 часов в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что его вместе с 13-летним сыном на надувной лодке с самодельным парусом, уносит в открытое море в районе Лазурного.

Спасатели нашли их в 23:00 в 6 км от берега, пересадили их в свою лодку и доставили к берегу.

Мужчина рассказал, что они с сыном приехали из Харькова отдыхать в палатках на берегу в Лазурном, потом решили перебраться на остров Джарылгач.

Но поднялся сильный ветер и их начало быстро относить от берега.

Напомним, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".

Еще Politeka писала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже, видео: "Отдыхающим было безразлично".

Также Politeka сообщала, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде".