В Харькове пропала женщина
Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Грикень.
В Харькове 4-го сентября женщина вышла из дома в Аптекарском переулке около 23:00 и пропала.
Виктория в тот день была одета в светлую кофту, светло-зеленых штанах и оранжевых кроссовках.
Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения. При себе имела документы.
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Особые приметы: есть веснушки на лице.
Всем, кто имеет информацию о местоположении женщины - просьба звонить 068-777-0-112 или 102
К слову, харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке
6 сентября около 22 часов в полицию позвонил мужчина и сообщил о том, что его вместе с 13-летним сыном на надувной лодке с самодельным парусом, уносит в открытое море в районе Лазурного.
Спасатели нашли их в 23:00 в 6 км от берега, пересадили их в свою лодку и доставили к берегу.
Мужчина рассказал, что они с сыном приехали из Харькова отдыхать в палатках на берегу в Лазурном, потом решили перебраться на остров Джарылгач.
Но поднялся сильный ветер и их начало быстро относить от берега.
Напомним, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".
Еще Politeka писала, что трагедия случилась с мужчиной на пляже, видео: "Отдыхающим было безразлично".
Также Politeka сообщала, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде".