В Харькове произошла жуткая авария
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Шестого сентября в 21:47 на номер "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на пр. Московском, 138 в Харькове. Столкнулись грузовик "МАЗ" и автомобиль "ВАЗ", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого медики скорой немедленно госпитализировали в медучреждение.
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К слову, в Харькове на перекрестке столкнулись два автомобиля
Авария произошла 12 августа около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.
В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.
По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.
Все детали аварии выясняются.
К слову, недавно в Харьковской области произошла авария, повились фото с места событий.
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