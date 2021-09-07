В Харькове произошла жуткая авария

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Шестого сентября в 21:47 на номер "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на пр. Московском, 138 в Харькове. Столкнулись грузовик "МАЗ" и автомобиль "ВАЗ", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специнструмента вырезали из кузова легковушки пострадавшего водителя, которого медики скорой немедленно госпитализировали в медучреждение.

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Авария произошла 12 августа около 13:45 на перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова.

В результате столкновения в грузовой "Газели" оторвало кабину, легковушка BMW, которая влетела в "Газель", получила значительные повреждения.

По предварительной информации, телесных повреждений никто из участников аварии не получил.

Все детали аварии выясняются.

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