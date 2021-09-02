Харьковчанам рассказали о ситуации с ковидом в регионе
Так, в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины сообщили, что в области за все время с начала пандемии умерли 3 692 пациента с COVID-19, пять из них — за прошедшие сутки.
С начала года, по данным центра контроля, в регионе умерли 2 519 больных COVID-19.
С начала регистрации в области подтвердили 152 432 случая ковида, 224 — за прошедшие сутки.
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По состоянию на 2 сентября под наблюдением врачей находятся 2 408 больных COVID-19. Выздоровели 146 332 пациента, 44 — за прошедшие сутки.
К слову, в Харьковской области от ковида скончались 50 медиков.
Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.
С начала пандемии в Харьковской области коронавирусом заразились 1014 медработников.
Зарегистрировано 50 смертельных случаев среди заразившихся медиков.
По состоянию на 27 августа завершено расследование по 845 случаям, из которых 550 – связаны с условиями труда.
С 50 расследований смертей расследование завершили по 48 случаям. По данным Гоструда, 12 случаев связано с условиями труда.
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