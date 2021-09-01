В Харьковской области совсем скоро ожидается существенное похолодание

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, 2 сентября ночью в Харьковской области будет небольшой дождь, днем также осадки и гроза.

Ночью будет ветер западного направления, днем — северо-западного, скорость которых составит 7-12 метров в секунду, порывы — 15-20 м\с.

Ночью прогнозируют от +12 до +17 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.

В самом Харькове ночью обещают небольшой дождь, днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем — 18-20.

К слову, на Харьковскую область обрушился град.

Во многих районах Харьковской области 31 августа был ураган и прошел ливень с грозой.

Непогода разбушевалась на Боровщине - там выпал крупный град. Местные жители опубликовали фото в социальных сетях.

Напомним, Харьковскую область заливалодождями, кадры непогоды: "Течет ручей с потолка".

Как сообщала Politeka, "фирменный фонтан" от водоканала пробил в Харькове, кадры: "только закончили ремонт".