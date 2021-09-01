В Харьковской области совсем скоро ожидается существенное похолодание
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, 2 сентября ночью в Харьковской области будет небольшой дождь, днем также осадки и гроза.
Ночью будет ветер западного направления, днем — северо-западного, скорость которых составит 7-12 метров в секунду, порывы — 15-20 м\с.
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Ночью прогнозируют от +12 до +17 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.
В самом Харькове ночью обещают небольшой дождь, днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем — 18-20.
К слову, на Харьковскую область обрушился град.
Во многих районах Харьковской области 31 августа был ураган и прошел ливень с грозой.
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Напомним, Харьковскую область заливалодождями, кадры непогоды: "Течет ручей с потолка".
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