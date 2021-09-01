В Харьковской области нашли авиабомбы Второй мировой
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
30 августа саперы разминировали и уничтожили семь боеприпасов времен Второй мировой войны.
Саперные работы проводились в населенных пунктах Чугуевского и Харьковского районов.
Среди обезвреженных боеприпасов - 3 фугасные авиабомбы ФАБ-50, 1 артиллерийский снаряд калибром 100 мм и 3 гранаты Ф-1.
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К слову, недавно под Харьковом жители во время копки металла обнаружили авиабомбы и снаряды.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Всего пиротехники уничтожили 4 боеприпаса, из которых: 2 авиационные бомбы калибра 50 и 250, 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.
250-килограммовую немецкую бомбу SC-250 нашли возле села Пятницкое возле Печенежского водохранилища.
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