У харьковчанина остановилось сердце из-за укуса шершня

Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

Так, у 65-летнего мужчину укусил шершень из-за чего у него случился анафилактический шок и остановилось сердце.

Медики за считанные минуты реанимировала пенсионера и доставила его в больницу.