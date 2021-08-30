У харьковчанина остановилось сердце из-за укуса шершня

Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

Так, у 65-летнего мужчину укусил шершень из-за чего у него случился анафилактический шок и остановилось сердце.

Медики за считанные минуты реанимировала пенсионера и доставила его в больницу.

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К слову, в Харькове обнаружили опасную инфекцию

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

У 42-летней харьковчанки, которая недавно вернулась из Нигерии, подтвердили тропическую малярию.

Из Африки женщина вернулась 16 августа, а болезнь подтвердили 24 августа.

Женщина вспомнила, что в Нигерии ее кусали комары. В Харькове она почувствовала слабость и головную боль, а температура повысилась до 38,5 ° C.

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24 августа попала в больницу, дома у пациентки провели дезинфекцию.

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Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.